Ghostrunner – Neuer CGI-Trailer, Demo via Steam veröffentlicht

Die Entwickler One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks und Publisher All In! Games haben mit „Ghostrunner“ einen dynamischen Action-Titel in der Mache. In der Rolle eines Cyber-Kriegers, der sich mitten in einer gewalttätigen Revolution befindet, müsst ihr eine Stadt erobern, die sich in einem riesigen Turm befindet.

Die Welt von „Ghostrunner“ wird vom „Keymaster“ regiert. Der Wert eines Menschen hängt von der Kategorie seiner Implantate ab, die sein ganzes Leben bestimmen. Die Implantate, die ihnen in der Kindheit gegeben wurden, bestimmen, zu welcher sozialen Gruppe eine Person gehört. So sind Chaos und Gewalt an der Tagesordnung.

Mit einem neuen CGI-Trailer präsentieren euch die Studios einen actionreichen Einblick in das Spiel. Wer lieber selbst Hand anlegen möchte, der sollte einen Blick auf Valves Distributionsplattform Steam werfen. Dort findet ihr ab sofort eine Demo-Version zu „Ghostrunner“, die sich bis zum 13. Mai 2020 spielen lässt.

Wann „Ghostrunner“ erscheint, wollten die Macher noch nicht bekannt geben.