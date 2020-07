In den vergangenen Tagen veröffentlichte Codemasters neues Material zum kommenden Rennspiel „F1 2020“, das am 10. Juli 2020 erscheinen wird. Die Käufer der „Schumacher-Deluxe-Edition“ dürfen bereits am morgigen Dienstag, den 07. Juli 2020, ihre Runden drehen.

Das neue „Hot Lap“-Video zeigt euch den „Red Bull Ring“, der unter anderem auch bekannt als „Österreichring“ ist. Die kurze Strecke, deren erste Hälfte auf Beschleunigung setzt, bietet auch schnelle Kurven sowie die berühmte „Rindt“-Rechtskurve.

F1® 2020 | Hotlap: Österreich (DE)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Der Feature-Trailer

Das zweite Video, bzw. Trailer, rückt in rund eineinhalb Minuten die wichtigsten Features von „F1 2020“ in den Mittelpunkt. So bietet der neuste Teil zwei neue Rennstrecken, Hanoi und Zandvoort, und den neuen Karriere-Modus „Mein Team“.

Auch kehrt der Splitscreen-Modus zurück, der im Trailer gezeigt wird. Auch werden die individuellen Kosmetikgegenständen beleuchtet, zu denen Autolackierungen, Rennausrüstung wie Handschuhe, Overalls und Helme und Podium-Emotes zählen.

F1® 2020 | Features Trailer (DE)

Dieses Video auf YouTube ansehen

„F1 2020“ erscheint für PC, Google Stadia, Xbox One und PlayStation 4. Die Homepage zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Zusätzliche Informationen und Videomaterial, wie weitere Hot Lap-Trailer, findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung