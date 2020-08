Necromunda: Underhive Wars – Release-Termin und neuer Trailer

2018 kündigte Publisher Focus Home Interactive zusammen mit Entwickler Rogue Factor das taktische Third-Person-RPG „Necromunda: Underhive Wars“ für PC, Xbox One und PlayStation 4 an. Die Entwicklung ist jetzt soweit fortgeschritten, dass die Verantwortlichen mit dem 8. September 2020 den offiziellen Release-Termin verraten konnten. Diese Ankündigung wurde von einem neuen Trailer begleitet, der auch erstmals Gameplay-Szenen bietet.

„Necromunda: Underhive Wars“ ist eine Adoption des gleichnamigen Warhammer 40,000 Tabletop Games von Games Workshop. Necromunda selbst ist eine sogenannte Hive World, die von giftigen Asche bedeckt ist. Die Bevölkerung ist gezwungen in riesigen Hive Cities zu leben, die seit tausenden von Jahren stetig weiter gebaut werden und nur dem Zweck dienen, dem Imperium zu dienen. Während die Reichen oben an der Spitze im Hive Primus leben, herrscht Armut und Gewalt in den darunterliegenden Schichten, dem Underhive.

Im Bereich Gameplay sollen uns schnelle und strategische Kämpfe mit RPG-Elementen erwarten. Als Spieler wird man ein eigenes Team zusammenstellen können. Dabei hat jedes Mitglied eigene Talente, die man mit der Zeit freischalten kann. Hinzu soll es einen hohen Grad an Anpassungsmöglichkeiten geben. Das beinhaltet nicht nur Ausrüstung, Waffen und Talente, sondern auch das Aussehen. Bei den Kämpfen um Einfluss und Territorium muss man mit Bedacht vorgehen. Jeder Verletzung und jeder Tod ist endgültig.

Die Homepage zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Necromunda: Underhive Wars - Release Date Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung