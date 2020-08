Untitled Goose Game – Termin für lokalen Koop-Modus

Das Entwicklerstudio House House arbeitet derzeit an einem kostenlosen Update für das Sandbox-Spiel „Untitled Goose Game“. Dieses wird kurz vor dem Release der Retail-Version des Spiels erscheinen und einen lokalen Koop-Modus für zwei Spieler beinhalten. Während die Retail-Version, am 29. September für PlayStation 4 und Xbox One erscheint, wird das kostenlose Update bereits am 23. September 2020 veröffentlicht.

In diesem kostenlosen Update, das auch allen Käufern der Retail-Version kostenlos zur Verfügung stehen wird, kann das gesamte Spiel mit zwei frechen Gänsen und einem neuen schrecklichen Schnattern genossen werden, die gemeinsam böse Streiche planen und generell jedem gegenüber gemein sind.

„Untitled Goose Game“ ist für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. Weitere Informationen zur Retail-Version findet ihr hier bei uns: KLICK! Die Website des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Untitled Goose Game - A new two-player mode, coming September 23!

Quelle: Pressemitteilung