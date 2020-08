Die Entwickler Reflector Entertainment kündigten mit „Unknown 9: Awakening“ ein neues Spiel an, das sich derzeit für PC, Xbox Series und PlayStation 5 in der Entwicklung befindet. Ein Teaser, den ihr unter diesen Zeilen vorfinden könnt, liefert einen ersten Einblick in das Setting.

„Unknown 9: Awakening“ rückt die Geschichte von Haroona in den Mittelpunkt. Das Mädchen, das auf den Straßen von Kolkata in Indien aufgewachsen ist, wird von Visionen ihres eigenen Todes heimgesucht. Mit aller Macht versucht sie, ihre besonderen Fähigkeiten zu verstehen und das Unsichtbare zu manipulieren. Ein Mentor hilft Haroona dabei, ihre Gaben zu verbessern und lehrt sie, auf die mysteriöse verborgene Dimension zuzugreifen, die als „The Fold“ bekannt ist. Schon bald begibt sich Haroona auf eine Reise, um die Geheimnisse des Reiches zu entschlüsseln.

Bei „Unknown 9“ handelt es sich um ein ganzes Universum, das sich über Comics, Podcasts und Büchern streckt. Dies beinhaltet den Mystery-Thriller Roman „Unknown 9: Genesis“, geschrieben vom Bestseller-Autor Layton Green, einen Podcast mit dem Titel „Unknown 9: Out of Sight“, und „Unknown 9: Torment“, einem Comicbuch. Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite, die ihr hinter diesem Link findet.

„Unknown 9: Awakening“ erscheint voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres.