Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Gameplay-Trailer zeigt Zauberkräfte

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Gameplay-Trailer zeigt Zauberkräfte

In den bisherigen Trailer zeigte THQ Nordic verschiedene Nahkampf-Spielstile, die in „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ möglich sind. Der neuste Trailer dreht sich diesmal um den Pfad der Zauberkraft.

Jene, die den Weg der Zauberkraft wählen, Vertrauen in die arkanen Mächte der Elemente. Ob man nun einen Stab, ein Chakram oder ein Zepter führt, die offensiven Fähigkeiten sind beeindruckend. Feuer, Eis oder Blitzschläge prasseln auf die Feinde ein, während man außerhalb ihrer Reichweite verbleibt. Zauberkraft bietet obendrein Selbstheilung oder einen arkanen Schutzschild und man kann sogar einen loyalen Diener an seine Seite rufen, der alles und jeden in der Nähe erbarmungslos attackiert.

„Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ erscheint am 08. September 2020 als Standard-, Fate-, und Collector’s Edition. Nächstes Jahr soll die neue Erweiterung „Fatesworn“ folgen. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Choose Your Destiny: Sorcery

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung