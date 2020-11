„Firefighting Simulator – The Squad“ ist eine Feuerwehr-Simulation, die man mit bis zu vier Spielern im Koop spielen kann. Publisher astragon Entertainment und Entwickler Chronos Unterhaltungssoftware veröffentlichten den Titel jetzt für PC via Steam. Während der unverbindlicher Verkaufspreis (UVP) bei 22,99 Euro liegt, gibt es bis zum 24. November 2020 20% Rabatt (aktueller Preis: 18,39 Euro).

In dem Spiel übernimmt ihr die Rolle eines US-Feuerwehrmanns, um gemeinsam mit echten (vier Spieler-Koop) oder KI-gesteuerten Teammitgliedern in Brandeinsätzen zur Tat zu schreiten. In der 60 km² großen US-amerikanischen Großstadt warten 30 verschiedene Einsatzorte auf eure Unterstützung. Jeder Einsatzort kann bei Tag und bei Nacht gespielt werden und soll mehrere Lösungsmöglichkeiten zulassen. Um die Herausforderungen anzugehen stehen original lizenzierte Rosenbauer Amerika Feuerwehrfahrzeuge und authentisches Equipment von bekannten Marken aus dem U.S. Feuerwehrbereich zu Verfügung.

Zu den weiteren Features des Spiels gehören auch die Simulation des Feuers, wodurch eine realistische Darstellung dynamisch ausbreitender Feuer im Spiel zu sehen sein soll. Hinzu kommt die Simulation von Wasser, Rauch und Hitze, inklusive möglicher Backdrafts, Flashovers, sowie Fettbränden und einer Vielzahl weiterer Brandursachen wie Elektronik, Chemikalien und Explosionen.

Hier findet ihr „Firefighting Simulator – The Squad“ auf Steam: KLICK! Die Homepage ist hier zu finden: KLICK!

Firefighting Simulator: The Squad – Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung