The King of Fighters XV – Erster Trailer erschienen

„The King of Fighters XV“ ist der neuste Ableger der Prügelspielreihe „KOF“ und soll noch dieses Jahr erscheinen. Nachdem SNK Corporation im Dezember 2020 einen ersten Teaser zeigte (siehe hier), folgte jetzt der erste Trailer. Dort sind auch ein paar bekannte Charaktere zu sehen. Leider verrät der Trailer nicht die Plattformen, für die das Spiel erscheinen wird.

Die „The King of Fighters“-Reihe (KOF) besteht aus Kampfspiele, die 1994 ihren Anfang nahm. 2016 wurde das traditionelle 3-gegen-3-Teamsystem mit 3D-Grafik in die moderne Ära befördert. Erst gestern erschien die Ultimate Edition des 2016 erschienenen „The King of Fighters XIV“ für PlayStation 4.

KOF XV|Official Trailer (4K)

Außerdem haben die Entwickler des Spiels eine spezielle Message zu „KOF XV“ und „Samurai Shodown“ im folgenden Video geteilt:

【ENG】First Official Reveal: KOF XV & SAMURAI SHODOWN

Quelle: Pressemitteilung