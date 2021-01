Star Wars – Lucasfilm Games und Ubisoft kündigen ein Open-World-Spiel an

Lucasfilm Games geht nach der Wiedergeburt in die Vollen. Erst gestern kündigte das Unternehmen ein neues Spiel auf Basis der „Indiana Jones“-Lizenz an, das von MachineGames entwickelt wird. Den Beitrag hierzu findet ihr hinter diesem Link. Ein neues „Star Wars“-Spiel befindet sich ebenfalls in der Mache, wie das Unternehmen heute verkündete.

Doch bei diesem Spiel wird nicht wie gewohnt EA die Entwicklung übernehmen, sondern Ubisoft bzw. dessen Studio Massive Entertainment. Beim kommenden Werk handelt es sich um ein Open-World-Game, das eine neue Story bieten wird. Zum Einsatz kommt die „Snowdrop-Engine“, die man auch schon in „Tom Clancy’s The Division“ bewundern konnte.

„Die riesige Star Wars-Saga ist eine unglaubliche Quelle der Inspiration für unsere Teams”, sagt Yves Guillemot, Mitgründer und CEO von Ubisoft. „Dies ist der Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit mit Disney und Lucasfilm Games, und wir freuen uns, Hand in Hand daran zu arbeiten, auf das unglaubliche Vermächtnis von Lucasfilm aufzubauen, um ein Spiel zu erschaffen, von dem wir wissen, dass es die Star Wars-Fans lieben werden.”

„Ubisoft verfügt über ein einzigartiges Talent, immersive Welten zu erschaffen. Wir sind daher begeistert, mit ihnen an diesem Projekt zusammenzuarbeiten ”, sagt Douglas Reilly, VP, Lucasfilm Games. „Die Leidenschaft und das Talent des Massive-Teams sind inspirierend und gemeinsam teilen wir eine Vision für die Art von originellen Geschichten, die wir mit unseren Spielern in dieser umfassenden Galaxie erzählen möchten. Sie besitzen die Kreativität, Erfahrung und das Verständnis für Communitys, um beeindruckende Authentizität, Tiefe und Innovation in dieses neue Star Wars-Spiel zu bringen.”

„In der Star Wars-Galaxie und darüber hinaus arbeiten wir mit den besten Teams in der Industrie zusammen, um erstklassige Spiele zu entwickeln, die die Grenzen des Mediums erweitern”, sagt Sean Shoptaw, SVP, Disney Games and Interactive Experiences. „Zusammen können Lucasfilm Games und Massive Entertainment etwas wirklich Einzigartiges für unsere Fans auf der ganzen Welt erschaffen.”

Als Creative Director des Spiels sagt Julian Gerighty von Massive: „Dies ist eine Saga, die wir lieben, und wir wollen ihr mit einem Spiel und einer Geschichte gerecht werden, die sowohl lebenslange als auch neue Fans auf eine eindringliche und herausragende Reise schickt, die ihnen jahrelang in Erinnerung bleibt.”

Informationen wollten die Unternehmen jedoch noch nicht preisgeben. Ebenso ist unklar, wann das neue „Star Wars“-Spiel erscheinen wird. Details sollen allerdings schon bald folgen, wie Ubisoft betonte.

Quelle: Pressemitteilung