Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – Gameplay-Overview-Trailer

In dem neuen Trailer nimmt CI Games das Gameplay des kommenden First-Person-Scharfschützen-Shooters „Sniper Ghost Warrior Contracts 2“ in Visier. Unter anderem gibt es Karten im Sandbox-Stil, anpassbare Waffen und Ausrüstung sowie die neue Funktion, das 1000m+ Extrem-Range-Sniping zu sehen.

Die im Trailer zu hörende Stimme stammt von Schauspieler Abubakar Salim. Salim lieferte bereits die Vertonung von Rokhan in „World of Warcraft: Battle for Azeroth“ (2018), des Protagonisten Bayek in „Assassin’s Creed Origins“ (2017) und war mit seiner markanten Stimme auch Teil von „Assassin’s Creed Valhalla“ (2020). Zuletzt war er in Ridley Scotts Science-Fiction-Serie „Raised by Wolves“ (2020) zu sehen.

“Sniper Ghost Warrior Contracts 2” erscheint am 4. Juni 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Informationen über die „Sniper: Ghost Warrior“-Spiele findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung