Sons of the Forest erhält einen Release-Termin

Die Entwickler von Endnight Games haben in den vergangenen Monaten nicht gerade viel vom „The Forest“-Nachfolger „Sons of the Forest“ gezeigt. Nach einer kleinen Sendepause meldet sich das Entwicklerstudio zurück. Im Gepäck hast das Unternehmen nicht nur einen neuen Trailer, der neues Gameplay bereithält, sondern auch gleich den Release-Termin für die PC-Version.

Endnight hat „Sons of the Forest“ erstmals bei den „The Game Awards 2019“ vorgestellt. Die Veröffentlichung erfolgt laut dem neuen Trailer am 20. Mai 2022. Auf welchen digitalen Distributionsplattformen das Spiel erscheinen wird, steht jedoch noch nicht fest.

Der neue Trailer zeigt nicht nur die Insel, auf der das Abenteuer spielt, sondern schneidet auch die typischen Survival-Elemente an, die „Sons of the Forest“ zu bieten hat. Außerdem zeigen sich abermals die mutierten Bewohner der Insel, die den Protagonisten an den Kragen wollen.

Quelle: Endnight Games / IGN