In wenigen Tagen erscheint das narrative Adventure „Martha Is Dead“ für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Publisher Wired Productions und Entwicklerstudio LKA haben heute eine schlechte Nachricht für die PlayStation-Spieler.

So wird „Martha Is Dead“ nur in zensierte Form auf den Konsolen aus dem Hause Sony das Licht der Welt erblicken. Wie die beiden Unternehmen bereits bei der Ankündigung im Jahre 2019 mitteilten, handelt es sich bei „Martha Is Dead“ um ein Spiel, das nur für erwachsene Zuschauer empfohlen wird. Es könnte laut Wired Productions Szenen und Thematiken geben, die auf einige Spieler verstörend wirken können.

Einige dieser Szenen mussten nun aus der PlayStation-Version von „Martha Is Dead“ entfernt werden – vermutlich aufgrund der Richtlinien von Sony. Näher ins Details ging der Publisher jedoch nicht. Das Spiel wird zwar wie gewohnt am 24. Februar 2022 erscheinen, jedoch wird die Disc-Version auf unbestimmte Zeit verschoben. Das bedeutet auch, dass die kürzlich angekündigte Sammleredition erst später erscheinen wird.

Um keine Verwirrung zu stiften: „Martha Is Dead“ erscheint für den PC, Xbox One und Xbox Series X/S komplett unzensiert.

