Total War: Warhammer 3 – Release-Termin von „Champions of Chaos“ und mehr

„Champions of Chaos“ ist ein neuer DLC, der weitere Inhalte in das Strategiespiel „Total War: Warhammer 3“ hinzufügt. Das Kommandantenpaket soll am 23. August 2022 für PC erscheinen und vier neue Legendäre Kommandanten der Chaoskrieger beinhalten. Hinzu kommen neue Spielmechaniken sowie über 50 neue Einheiten. Zudem kommen kostenlose Inhalte, wie den weltenübergreifenden Kampagnenmodus „Immortal Empires“

Vier neue Legendäre Kommandanten der Chaoskrieger

Die Champions des Chaos sind dank ihrer berüchtigten Taten aufgestiegen und werden nun von den vier dunklen Göttern bevorzugt. Der erste von ihnen ist Azazel, Prinz der Verdammnis. Seit Anbeginn der Zeit ist er die Geißel der Menschheit und seine fortwährende Hingabe sowie seine Ausschweifungen haben ihm ein hohes Ansehen bei Slaanesh, dem Chaosgott des Exzesses und der Genusssucht, gesichert.

Ein neues Kampagnenerlebnis:

In der uralten Arenastadt Zanbaijin kämpfen die Diener der Chaosgötter seit Jahrtausenden gegeneinander, und die Seelen der im Kampf Gefallenen sind im Altar der Schlacht versiegelt. Als Champion des Chaos müsst Ihr die Gunst Eures Meisters durch Blutvergießen und Rituale verdienen, bevor Ihr die arkane Macht Euer Eigen nennen könnt.

Über fünfzig neue Einheiten:

An der Seite ihrer Champions stürzt sich eine Armee aus unterschiedlichen Einheiten in den blutrünstigen Kampf – darunter der Kriegsschrein des Chaos, der jenen, die ein angemessenes Opfer darbringen, schreckliche Gaben verleiht, Chaosritter, die wie eine Wand aus Klingen und Stachelpanzern durch die feindlichen Reihen reiten und nur zerfetztes Fleisch hinter sich zurücklassen, und die Auserkorenen, eine gepanzerte Gruppe von Eliteschlächtern, die den inneren Zirkel der Kriegerschar ihres Kommandanten bilden.

Kostenlose Inhalte für Total War: Warhammer 3:

„Immortal Empires“ ist ein neuer, groß angelegter Kampagnenmodus, der für Spieler, die alle drei „Total War: Warhammer“-Titel besitzen, kostenlos spielbar ist. Es erscheint zusammen mit Champions of Chaos in der Beta und vereint die Landmassen, Legendären Kommandanten, Kriegseinheiten und vieles mehr aus der Trilogie in einem kolossalen Modus, der sich über die riesige Warhammer-Welt erstreckt.

Blut für den Blutgott III:

Dieses Paket mit blutrünstigen Effekten fügt „Total War: Warhammer 3“ verschiedene Animationen hinzu, die nur für Erwachsene geeignet sind – Blutspritzer, abgetrennte Gliedmaßen und Köpfe, blutige Benutzeroberflächenelemente, globale Kampagnenereignisse, die in Schlachten mehr Gemetzel verursachen, und vieles mehr. Kostenlos für alle Besitzer von Blut für den Blutgott I oder II.

Weitere Details rund um die kommenden Inhalte wurden in einem Blogbeitrag veröffentlicht (siehe hier). Weitere Informationen über „Total War: Warhammer 3“ gibt es bei uns (siehe hier) und auf der Homepage des Spiels KLICK!

Quelle: Pressemitteilung