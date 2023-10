The Talos Principle 2 – Trailer zum Release der Demo auf PC

Anfang nächsten Monat werden Devolver Digital und Entwickler Croteam „The Talos Principle 2“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt bringen. PC-Spieler haben ab sofort die Möglichkeit einen Blick in das Spiel zu werfen, indem sie die Demo-Version auf Steam herunterladen. Die Demo gibt einen ersten Einblick in die neue Welt und präsentiert eine Auswahl an Puzzles, aus verschiedenen Locations des Spiels. Zudem gibt es einen kleinen Vorgeschmack der umfassenden Story.

„The Talos Principle 2“ soll gegenüber dem Vorgänger aus dem Jahr 2014 gleich mehrere Schritte weiter gehen. Dazu gehören mehr Rätsel, neue Puzzle-Mechaniken, eine tiefgehende Story, mehr Geheimnisse, die es zu entdecken gilt, und eine größere Welt.

Hier findet ihr das Spiel und die Demo auf Steam: KLICK! Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung