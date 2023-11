Asterix & Obelix: Slap Them All 2! – Gameplay-Trailer

Diesen Monat werden sich die bekannten Gallier mit „Asterix & Obelix: Slap Them All 2!“ in ein neues Abenteuer begeben. Publisher Microids und Entwickler Mr Nutz Studio zeigen im neuen Trailer mehr von den Fähigkeiten und Kräfte, die die Charaktere in dem 2D Beat’em Up haben.

Der digitale Release von „Asterix & Obelix: Slap Them All 2!“ erfolgt bereits am 13. November 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Am 30. November 2023 folgt eine Box-Version für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Eine Box-Version für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 kann bereits auf Amazon.de (Aff-Link) vorbestellt werden. Ein paar weitere Informationen über die Geschichte und mehr gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung