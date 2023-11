Dungeons 4 – Neues Entwicklervideo

Vor einer Woche veröffentlichten Kalypso Media und Entwickler Realmforge Studios „Dungeons 4“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Mit dem neusten Entwicklervideo gibt das Entwicklerteam weitere Einblicke in die Entstehung des neusten Teils der Strategiespielreihe.

Das Video trägt den Titel „The Story of Dungeons“ und gewährt einen Einblick in die Herausforderungen und Hindernisse, die dem Absoluten Bösen und seinen ergebenen Handlangern in „Dungeons 4“ bevorstehen. Zudem erklärt das Entwicklerteam, wie sie die Serie weiterentwickelt haben, um ihren Lieblingsschurken noch mehr Leben einzuhauchen.

In dem Spiel selbst erwartet euch eine Mischung aus Echtzeitstrategie, Simulation und Dungeon-Management. Die Story schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte des Absolut Bösen und seiner treuen Dienerin Thalya auf, die zurückkehren, um Chaos unter den Kräften des Guten zu säen. Dank ihres neuen fähigkeitsbasierten Perk-Systems ist sich Thalya sicher, diesmal die größte Oberwelt der „Dungeons“-Geschichte ein für alle Mal erobern zu können. Gleichzeitig sind die zahlreichen Fallen und Kreaturen zur Absicherung des eigenen Dungeons wichtiger denn je: Die Zwerge sind in „Dungeons 4“ angekommen und graben sich ebenfalls durch den Untergrund.

