Indiana Jones and the Great Circle – Der erste Trailer und mehr

Bereits 2021 kündigte Entwicklerstudio MachineGames an, dass sie an einem „Indiana Jones“-Spiel arbeiten (siehe hier). Wie jetzt beim Developer_Direct 2024-Event verkündet wurde, trägt das Spiel den Titel „Indiana Jones and the Great Circle“ und wird zwischen den beiden Filmen „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Der letzte Kreuzzug“ angesiedelt sein.

Das First-Person-Action-Adventure lässt Spiel in die Rolle des legendären Archäologen Indiana Jones schlüpfen. Es wartet ein Mix aus storybasierten Spielerfahrungen und offenen Umgebungen. In einer Welt voller Abenteuer, Action und Rätsel können Spieler heimliche Infiltrationsaktionen, First-Person-Nahkampf und Schusswaffen kombinieren, um der gegnerischen Bedrohung mit Heimlichkeit, Kampfgeist und Cleverness zu begegnen. Im Zentrum seiner Ausrüstung steht Indys Markenzeichen, die Peitsche, die er verwenden kann, um Gegner abzulenken, zu entwaffnen und anzugreifen – und auch um die Umgebung zu durchstreifen.

„Indiana Jones and the Great Circle“ soll dieses Jahr für PC und Xbox Series X/S erscheinen. Zudem wird das Spiel im Xbox Game Pass verfügbar werden. Unter dem folgenden Trailer gibt es die komplette Developer_Direct 2024-Präsentation mit weiteren Informationen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung