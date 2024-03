GreedFall 2: The Dying World – Neuer Trailer

Vor kurzem präsentierten Nacon und Entwicklerstudio Spiders einen neuen Trailer von dem narrativen RPG „GreedFall 2: The Dying World“. Der Titel wurde im Mai 2022 angekündigt (siehe hier) und soll kommenden Sommer in die Early Access-Phase gehen.

Die Geschichte des neuen Teils spielt drei Jahre vor den Ereignissen von „GreedFall“ (2019). Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines Ureinwohners von Teer Fradee, der von seiner Heimatinsel entführt und nach Gacane, der Heimat der Siedler, gebracht wurde.

In dieser alten, vom Krieg verwüsteten Welt, die von der Malichor-Plage und den politischen Intrigen der verschiedenen Fraktionen gezeichnet ist, müsst ihr eure Freiheit zurückgewinnen und euer Schicksal selbst in die Hand nehmen. Mithilfe von Diplomatie, List oder Kampf sowie der Hilfe von Verbündeten, liegt es an euch, die Eroberungsambitionen eines Mannes zu beenden, die das Ende des Kontinents und deiner Insel bedeuten könnten.

„GreedFall 2: The Dying World“ soll für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Hier könnt ihr den Titel bereits auf Steam finden: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung