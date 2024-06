Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – Release-Termin und Gameplay-Trailer

Im Rahmen des Summer Game Fest 2024-Showcase präsentierte Capcom nicht nur einen neuen Trailer von „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“, sondern verriet auch den offiziellen Release-Termin. So erscheint das japanisch inspirierte Einzelspieler-Action-Game am 19. Juli 2024 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Abonnenten des Xbox Game Passes erhalten auch Zugang zum Spiel (PC, Konsole und Cloud).

Vorbesteller erhalten exklusive In-Game-items, darunter die Mazo-Talismane “Walking Basket” und “Astral Projection,” die von Soh ausgerüstet werden können, sowie ein digitales Mini-Art-Book, das bisher unveröffentlichte Concept Artworks zeigt.

In „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Soh. Die Spieler setzen tänzerische Schwertbewegungen ein und arbeiten mit geretteten Dorfbewohnern und der Maid Yoshiro zusammen, um vor ihnen liegende Herausforderungen zu bestehen. Während des Tages erkunden Spieler das Dorf und reinigen es von der Fäulnis, die den Ort befallen hat, während sie Dorfeinwohner retten und ihnen Rollen und Positionen zuweisen, so dass sie die Verteidigung gegen den Angriff der Seethe bei Nacht unterstützen können.

Der neue Trailer zeigt den Spirit-Zustand, sowie neues Gameplay inklusive einer faulenden Seethe. Sollte Soh die Gesundheitsenergie ausgehen, gelangt sie in einen spirituellen Zustand, in dem Spieler nicht kämpfen können und stattdessen den Dorfbewohnern Kommandos zur Verteidigung von Yoshiro geben. Die faulenden Seethe werden weitere Seethe-Schwärme rufen. Daher ist die Zusammenarbeit mit den Dorfbewohnern sehr wichtig.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung