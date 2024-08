Black Myth: Wukong – Ein neuer Trailer

In weniger als zwei Wochen wird Game Science das Action-RPG „Black Myth: Wukong“ für PC und PlayStation 5 veröffentlichen. Eine Version für Xbox Series X/S soll zu einem späteren, noch nicht bekannten Zeitpunkt erscheinen. Das Spiel wurde vom USK mit „18“ (ab 18 Jahren geeignet) eingestuft.

Um langsam auf den Release einzustimmen, gab es jetzt einen neuen Trailer, der einen Einblick in die dynamischen und komplexen Gameplay-Systeme des Spiels liefert. Gleichzeitig gibt es eine Vielzahl neuer Details. Der Trailer zeigt neue Orte, Verwandlungen, Charaktere und mehr.

In „Black Myth: Wukong“ erkunden Spieler ein Reich, das mit den Wundern und Entdeckungen der antiken chinesischen Mythologie, und einer vielseitigen Reihe an denkwürdigen Charakteren gefüllt ist, die auf dem Roman „Die Reise nach Westen“ basieren. Zusätzlich zu dem Nahkampfsystem mit einem Stab, kann der Affenkönig Zauber, Verwandlungen und magische Gefäße als mächtige Werkzeuge in seinem Arsenal gegen hartnäckige Feinde nutzen. Als Spieler gilt es verschiedene Zauber, Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstung zu kombinieren, um die beste Strategie für jeden Kampfstil zu finden.

Quelle: Pressemitteilung