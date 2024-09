Hell is Us – Der erste Gameplay-Trailer

Im April 2022 kündigten NACON und Entwicklerstudio Rogue Factor das Third-Person-Spiel „Hell is Us“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 an (siehe hier). Nach mehr als zwei Jahren folgte jetzt der erste offizielle Gameplay-Trailer.

In dem 3rd-Person-Action-Adventure-Spiel macht sich der Hauptcharakter auf, mehr über seine Vergangenheit in einem vom Bürgerkrieg verwüsteten Land zu erfahren. Die nahezu vollkommende Autarkie des Landes birgt ein dunkles Geheimnis: das kürzliche Erscheinen übernatürlicher Kreaturen, die alten Grabsteinen und Monumenten in der Region ähneln. Ausgerüstet mit speziell für den Kampf gegen diese Monster geschmiedeten Waffen muss der Protagonist lernen die übernatürlichen Kreaturen zu besiegen und sein Equipment geschickt einzusetzen.

Mit dem Spiel will das Entwicklerstudio zu den Wurzeln von Abenteuerspielen der alten Schule zurückkehren, indem es zu Erkundungen und zum Nachdenken anregt und auf traditionelle Hilfsmittel verzichtet. Dabei gibt es keine detaillierten Karten, Questmarker oder Kompasse, die interessante Punkte aufzeigen: Die Spieler müssen sich auf ihre Intuition, ihre Beobachtungsgabe und ihr logisches Denken verlassen, um auf ihrer Reise voranzukommen und die Geheimnisse der mysteriösen Länder zu entdecken.

Weitere Informationen zu diesem Konzept gibt es in einem exklusiven Artikel im PlayStation Blog (siehe hier). Des Weiteren wird Jonathan Jacques-Belletête, der Creative Director des Spiels, am 30. September um 17 Uhr MESZ auf dem YouTube-Kanal von NACON mehr Details über „Hell is Us“ verraten. Das Spiel selbst soll 2025 auf den Markt kommen.

Quelle: Pressemitteilung