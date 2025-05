La Quimera – Launch-Trailer zum Early Access-Start

Heute erscheint der Sci-Fi-First-Person-Koop-Shooter „La Quimera“ als Early Access-Version auf PC viaSteam. Das Entwicklerstudio Reburn, ehemals 4A Games Ukraine (siehe hier), präsentierte zum Start der Early Access-Phase einen neuen Trailer, den ihr weiter unten findet.

„La Quimera“ ist ein story-getriebener Sci-Fi-Shooter, der in einer dystopischen Zukunft Lateinamerikas spielt. In einer zersplitterten Welt, in der Mikrostaaten auf Söldnertruppen angewiesen sind, seid ihr ein Söldner, der in einem Netz aus Lügen und Täuschung gefangen ist. Spielt allein oder mit bis zu zwei Freunden, ausgerüstet mit futuristischen Waffen, Exoskeletten und Kampffähigkeiten.

Quelle: Pressemitteilung