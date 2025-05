SHINOBI: Art of Vengeance – Story-Trailer

Diese Woche präsentierten SEGA und Entwicklerstudio Lizardcube einen Story-Trailer von „SHINOBI: Art of Vengeance“. Der Trailer zeigt die tragische Geschichte von Protagonist Joe Musashi und führt die Spieler durch den Verlust seines Dorfes sowie den tödlichen Fluch, der über den Oboro-Clan gelegt wurde.

Mit nichts als seiner Entschlossenheit bleibt ihm nur ein Ziel: diejenigen zu besiegen, die sein Dorf niedergebrannt haben – Lord Ruse und die ENE Corp. Doch der Weg dorthin ist voller Herausforderungen, denn Lord Ruse besitzt ein mächtiges, gestohlenes Artefakt, das ihm Unsterblichkeit verleiht. Nichts und niemand scheint ihn aufhalten zu können.

Der 2D-Action-Plattformer „SHINOBI: Art of Vengeance“ erscheint am 29. August 2025 für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Interessierte Spieler können den Titel bereits auf den genannten Plattformen (Switch erst zu einem späteren Zeitpunkt) für 29,99 Euro (UVP) vorbestellen. Vorbesteller erhalten einen 10 % Rabatt, das Original Arcade-Outfit sowie den Fortune Hunter Amulet. Es gibt auch eine Deluxe Edition. Informationen dazu gibt es hier bei uns (siehe hier).

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier gibt es das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung