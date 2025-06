Death Stranding 2 – Kojima Productions zeigt erstes Live-Gameplay

Kojima Productions hat im Rahmen eines Events im Orpheum Theatre in Los Angeles erstmals Live-Gameplay aus dem kommenden Spiel „Death Stranding 2: On the Beach“ präsentiert. Game-Designer Hideo Kojima wurde dabei von Moderator Geoff Keighley begleitet. Im Anschluss fand eine Diskussionsrunde mit den Schauspielerinnen Elle Fanning und Shioli Kutsuna sowie dem Schauspieler Troy Baker statt.

Nach dem Panel wurde eine Live-Demonstration des Spiels gezeigt. Zu sehen war unter anderem der Einstieg in das Spiel, der als Tutorial dient. Kojima erklärte dabei, dass sich etwa die Musik und die Spielwelt dynamisch verändern. Auch das Kampfsystem wurde näher vorgestellt. Zusätzlich gab es weitere Informationen zum Soundtrack, der erneut in Zusammenarbeit mit dem Musiker Woodkid entsteht.

Das komplette Event könnt ihr euch unten ansehen. Die Gameplay-Präsentation startet bei Minute 37:34. „Death Stranding 2: On the Beach“ erscheint am 26. Juni 2025 für die PlayStation 5. Einen Überblick über die verschiedenen Editionen findet ihr unter diesem Link.

Quelle: Pressemitteilung / Kojima Productions