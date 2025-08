SHINOBI: Art of Vengeance – Demo für PC und Konsolen erschienen

SEGA und Entwicklerstudio Lizardcube haben eine kostenlose Demo-Version von „SHINOBI: Art of Vengeance“ auf PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.

In der Demo könnt ihr die erste Stufe des 2D-Action Plattformers erkunden, das Dorf Oboro. Dort müsst ihr Gegner und Plattform-Hindernisse in handgezeichneten Umgebungen überwinden. Sobald ihr die Stufe gemeistert habt, könnt ihr sie erneut spielen und weiter an euren Fähigkeiten feilen – kämpft im Arcade-Modus um den Highscore und entdeckt versteckte Pfade.

Um ein aufregenderes Erlebnis zu bieten, werden für die Demo bestimmte Gameplay-Fähigkeiten aktiviert, die in der Vollversion des Spiels erst später freigeschaltet werden.

Die Vollversion von „SHINOBI: Art of Vengeance“ erscheint am 29. August 2025 für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Interessierte Spieler können den Titel bereits vorbestellen. Weitere Informationen gibt es hier bei uns (siehe hier).

SHINOBI: Art of Vengeance | Demo-Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung