Landwirtschafts-Simulator 25 – Highlands Fishing – Trailer zeigt die Map „Kinlaig“

Mit dem aktuellen Trailer zeigt Publisher und Entwickler GIANTS Software die Karte „Kinlaig“, die in der Erweiterung „Highlands Fishing“ für den „Landwirtschafts-Simulator 25“ enthalten ist. Kinlaig vereint weite Landschaften, eine monumentale Brücke und offene Gewässer. Authentische Architektur wie traditionelle Gebäude oder eine rekonstruierbare Burgruine spiegeln das kulturelle Erbe der Region wider. Der Fischereihafen, eine Dampflok und moderne Landtechnik verdeutlichen die Verbindung von Tradition und Fortschritt der Küstenregion.

Neben klassischer Landwirtschaft eröffnet Kinlaig den Weg in die Aquakultur: Fischzuchtanlagen, Offshore-Aquafarmen, Futterproduktion und Boote für den Transport erweitern die Möglichkeiten virtueller Landwirtschaft. Zudem entspannen Landwirte am Ufer mit der Angelrute und werfen in jedem See, Fluss oder im Ozean die Leine aus, um Fische zu fangen.

„Highlands Fishing“ erscheint am 04. November 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die physische „Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing Edition“ (Hauptspiel und die Highlands Fishing Erweiterung) ist bereits bei ausgewählten Partnern vorbestellbar. „LS25“ ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich. Die Webseite zur Simulationsreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel und der Erweiterung gibt es auch bei uns (siehe hier).

🚂 Map Trailer: Kinlaig | Highlands Fishing

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung