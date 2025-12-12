Divinity – Larian Studios zeigen einen ersten Cinematic-Trailer

Larian Studios zählt zu den bekanntesten Entwicklerstudios für Rollenspiele und hat sich mit Titeln wie „Divinity: Original Sin“ und „Baldur’s Gate 3“ eine große Fangemeinde aufgebaut. Jetzt wendet sich das Studio wieder dem „Divinity“-Universum zu, was für viele von euch eine spannende Rückkehr zu den eigenen Wurzeln bedeutet.

Im Rahmen der „The Game Awards 2025“ präsentierten Larian Studios einen ersten Cinematic-Trailer zu „Divinity“. Viel verraten wollte das Team zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Sicher ist bisher nur, dass „Divinity“ als Rollenspiel geplant ist. Ob erneut rundenbasierte Kämpfe zum Einsatz kommen, bleibt offen. Auf der offiziellen Webseite heißt es, dass Larian Studios ein Spiel entwickeln möchte, das euch mehr Umfang und mehr Tiefe bieten soll als alles, was das Studio bisher umgesetzt hat.

Die Larian Studios betonten zudem, dass „Divinity“ ein komplett eigenständiges Spiel sein wird, für das keine Erfahrung mit früheren Titeln nötig ist. Wer jedoch „Divinity: Original Sin“ und „Divinity: Original Sin 2“ gespielt hat, wird einige Zusammenhänge besser einordnen können und zusätzliche Kontinuität erleben. Swen Vincke, Gründer und Game Director der Larian Studios, erklärt dazu, dass dies trotz der langen Geschichte des Studios mit der Reihe das erste Spiel sei, das schlicht den Namen „Divinity“ trägt. Er betont, dass man alles, was das Studio in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, nun in einem Projekt vereinen wolle.

Der Cinematic-Trailer zu „Divinity“ wirkt mindestens so imposant wie der damalige Ankündigungstrailer zu „Baldur’s Gate 3“. Wann das Spiel erscheinen wird und für welche Plattformen es geplant ist, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls offen.

Divinity - Cinematic Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: The Game Awards / Larian Studios