Crimson Desert – Mehr von der Spielwelt im neuen Video

Mit dem neusten Feature-Overview-Video gibt es einen Blick in die Spielwelt Open World Action-Adventure „Crimson Desert“. Um genauer zu sein das Video konzentriert sich auf die Welt von Pywel und die Aktivitäten, an denen die Spieler teilnehmen können.

Das Video stellt Inhalte vor, die in ganz Pywel verfügbar sind und die Abenteuer der Spieler durch die Bereitstellung wichtiger Ressourcen unterstützen sollen. Die Spieler können fischen und jagen, um Zutaten für das Kochen zu sammeln, Blumen und Insekten für die Alchemie sammeln und durch Sammeln und Bergbau Materialien für das Handwerk und die Verbesserung von Ausrüstung erhalten.

Außerdem wird das Greymane-Lager in Hernand vorgestellt, eine Siedlung, die von Kliff und seinen Greymane-Gefährten gegründet wurde, nachdem sie ihre Heimat durch einen brutalen Angriff der Black Bears-Fraktion verloren hatten. Mit den durch Erkundungen verdienten Ressourcen und Währungen können die Spieler die Funktionalität des Lagers erweitern und es zu einem wichtigen Stützpunkt auf ihrer Reise machen.

Im Lager können die Spieler Farmen und Ranches verwalten, um Koch- und Handwerksmaterialien zu produzieren, Vorräte von einem Lagerverkäufer kaufen und wiedervereinte Gefährten auf Missionen schicken, um Ressourcen wie Holz, Erz und mehr zu beschaffen. Diese Systeme ermöglichen es den Spielern, das Wachstum des Lagers aktiv mitzugestalten.

Die Vorschau hebt auch die Optionen zur Charakteranpassung hervor. Die Spieler können das Aussehen der Charaktere mit Farbstoffen, die in ganz Pywel zu finden sind oder durch Alchemie hergestellt werden, anpassen und Outfits, Frisuren und Tätowierungen nach ihren individuellen Vorlieben gestalten.

Die Städte und Dörfer auf dem Kontinent Pywel werden als von Schmieden, Schneidern, Händlern und hilfsbedürftigen Einwohnern bevölkert dargestellt. Diese NPCs reagieren auf schädliche Handlungen der Spieler, werden je nach Verhalten feindselig oder setzen Kopfgelder aus, was der Interaktion mit NPCs innerhalb der Welt ein weiteres Element hinzufügt.

Die Webseite von „Crimson Desert“ gibt es hier: KLICK! Die ersten beiden Feature-Overview-Videos findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Features Overview #3: Life in Pywel | Crimson Desert

Quelle: Pressemitteilung