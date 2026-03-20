Shenmue III Enhanced – Editionen und der erste Trailer

Letztes Jahr kündigten Publisher ININ Games und Yu Suzuki „Shenmue III Enhanced“ an (siehe hier). Diese überarbeitete Version soll für PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Nintendo Switch 2-Version wird als vollständige physische Cartridge erhältlich sein.

Neben dem Standard-Release (39,99 Euro UVP), erscheinen auch eine Special (54,99 Euro UVP) und Collector’s Edition (199,99 Euro UVP).

Auf der Webseite von Publisher ININ Games sind die Vorbestellungen bereits möglich (siehe hier).

Shenmue III Enhanced – Features

Verbesserte Grafik und Leistung – Schärfere Texturen, detailreichere Darstellungen, schnellere Ladezeiten und flüssigeres Gameplay.

​4K-Textur-Optimierung – Verfeinerte, detailreichere Umgebungen und Charaktere.

​DLSS/FSR-Unterstützung – Hochwertige Hochskalierung ohne Leistungseinbußen

​Erhöhte NPC-Dichte – Die Stadt Niaowu wirkt lebendiger, da mehr Charaktere die Straßen bevölkern.

​Klassischer Kameramodus – Eine optionale Kameraperspektive, inspiriert von Shenmue I & II, neben der modernen Ansicht.

​Gameplay-Optimierungen – Optionale Anpassungen des Ausdauersystems, Wiederherstellung der Gesundheit vor Kämpfen und reduzierte Geldbarrieren für einen flüssigeren Spielfortschritt.

​Verbesserte Interaktionen – Optionen zum Überspringen von Zwischensequenzen und Dialogen, erweitertes QTE-Zeitfenster für ein zugänglichereres Gameplay.

​Verbesserungen bei Menü und Benutzererfahrung – Optimierte Navigation und hilfreiche Kaufbenachrichtigungen.

​Optionalität an erster Stelle – Alle wesentlichen Änderungen können ein- und ausgeschaltet werden, um Puristen das ursprüngliche Spielerlebnis zu bewahren.

Derzeit gibt es noch keinen genauen Release-Termin für das Spiel. Hier findet ihr „Shenmue III Enhanced“ auf Steam: KLICK!

Shenmue III Enhanced Pre-Order Trailer

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Quelle: Pressemitteilung