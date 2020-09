For Honor – Der Kampf geht mit Year 4 Season 3 weiter

Nächste Woche wird Ubisoft zum Widerstand in „For Honor“ aufrufen, wenn Year 4 Season 3 auf PC, Xbox One, PS4 und Google Stadia erscheint. Die neue Season trägt den Namen „Resistance“ und wird am 17. September verfügbar.

In der vorherigen Season errichteten die Kriegstreiber ein Regime des Terrors, das tiefe Spuren in der Welt hinterließ. Aber in verzweifelten Zeiten genügt ein Funken Rebellion, um wieder Hoffnung zu wecken. Ab dem 17. September wird es den Spielern möglich sein, sich der Rebellion in Year 4 Season 3 Resistance anzuschließen.

Alle Details zu Year 4 Season 3 werden am 10. September um 22:30 Uhr beim Warriors Den Livestream auf dem For Honor Twitch Channel (siehe hier) vorgestellt werden. Bis dahin kann man sich den folgenden Trailer anschauen. Weitere Informationen über „For Honor“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

For Honor: Resistance | Y4S3 Story Trailer | Ubisoft [DE]

Quelle: Pressemitteilung