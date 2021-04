YS IX: Monstrum Nox – Release-Termin für PC und Nintendo Switch

Das bereits für PlayStation 4 erschienene „YS IX: Monstrum Nox“ wird diesen Sommer auch für Nintendo Switch und PC erscheinen. NIS America gab jetzt bekannt, dass die PC-Version am 6. Juli 2021 erscheint. Am 9. Juli 2021 erfolgt die Veröffentlichung der Nintendo Switch-Version im europäischen Raum.

In der Geschichte des Action-RPGs, das von Entwicklerstudio Nihon Falcom stammt, kommen der berühmte Abenteurer Adol „The Red“ Christin und sein Begleiter Dogi in Balduq an, einer Stadt, annektiert durch das Romun Empire. Bevor Adol allerdings überhaupt einen Fuß in die Metropole setzen kann, wird er festgenommen.

Während seiner Gefangenschaft trifft er auf Aprilis, die ihn in ein Monstrum verwandelt, ein Wesen mit übernatürlichen Kräften und exorzistischen Fähigkeiten. Adol muss sich mit weiteren Monstrums verbünden, um die furchterregenden Gefahren zu bekämpfen, die aus der geheimnisvollen Dimension Grimwald Nox einfallen. Auf seinem Abenteuer entdeckt Adol das Mysterium des Monstrum-Fluches und die Wahrheit hinter den anhaltenden Unruhen in Balduq.

Die Homepage von “YS IX: Monstrum Nox” findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung