MARVEL Cosmic Invasion – Release-Termin und neuer Trailer

Im neusten Trailer werden zwei weitere Charaktere aus „MARVEL Cosmic Invasion“ enthüllt. Die Rede ist von Phoenix und Iron Man. Zudem verrät der Trailer den offiziellen Release-Termin des Beat ‘em ups. So veröffentlichten Dotemu und Entwicklerstudio Tribute Games das Spiel am 01. Dezember 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

In „MARVEL Cosmic Invasion“ startet der unsterbliche Superschurke Annihilus einen beispiellosen Angriff auf die gesamte Galaxie, der alles Leben, wie wir es kennen, bedroht. Sowohl irdische als auch kosmische Superhelden müssen sich nun in einem sternenübergreifenden Abenteuer gegen die tödliche Vernichtungswelle verbünden. Kämpft euch durch die Straßen von New York City bis in die Tiefen der Negative Zone, um Annihilus‘ Schwur, den Tod über den Kosmos zu bringen, zu verhindern.

MARVEL Cosmic Invasion | Release Date Trailer

Quelle: Pressemitteilung