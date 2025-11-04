Xbox
Xbox
NewsPCXB1XSX

Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im November 2025

Marcel Schmidt4. November 2025

Auch im November 2025 gibt es wieder neue Inhalte für den Xbox Game Pass auf PC und Microsoft-Konsolen. In der ersten Hälfte des Monats wird es über 12 Spiele geben. Hier die komplette Übersicht:

Bald im Xbox Game Pass

  • Jetzt verfügbar – Keeper (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Jetzt verfügbar – The Outer Worlds 2 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Jetzt verfügbar – Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Jetzt verfügbar – Pacific Drive (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
  • 5. November – Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole, PC)
    Game Pass Premium
  • 6. November – Egging On (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 6. November – Whiskerwood (PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 7. November – Voidtrain (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
  • 11. November – Great God Grove (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
  • 11. November – Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Konsole, PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
  • 11. November – Pigeon Simulator (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 12. November – Relic Hunters Legend (Cloud, Konsole, PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
  • 12. November – Winter Burrow (Cloud, Konsole, PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 14. November – Dead Static Drive (Cloud, Konsole, PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 14. November – Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Konsole, PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. November)

  • Blacksmith Master (Game Preview) (Cloud, Konsole, PC)
  • Football Manager 2024 (PC)
  • Football Manager 2024 Console Edition (Cloud, Konsole, PC)
  • Frostpunk (Cloud, Konsole, PC)
  • Spirittea (Cloud, Konsole, PC)
  • S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl (Cloud, Konsole, PC)

In-Game Vorteile

  • Jetzt verfügbar – Superball: Unlock Heroes and More (Cloud, Konsole, PC)
  • Jetzt verfügbar – Sea of Thieves: Claim a celebratory Emote! (Cloud, Konsole, PC)
  • 5. November – Smite 2: Get the Epic Seraph’s Bow Neith Skin (PC, Xbox Series X|S)

DLC / Game Updates

  • Jetzt verfügbar – Age of Empires IV: Dynasties of the East
  • Jetzt verfügbar – Lost in Random: The Eternal Die Wager’s Gauntlet Update
  • 6. November – Stellaris: Console Edition – Xbox Series X|S Update

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung

Marcel Schmidt4. November 2025
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner