Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im November 2025

Auch im November 2025 gibt es wieder neue Inhalte für den Xbox Game Pass auf PC und Microsoft-Konsolen. In der ersten Hälfte des Monats wird es über 12 Spiele geben. Hier die komplette Übersicht:
Bald im Xbox Game Pass
- Jetzt verfügbar – Keeper (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Jetzt verfügbar – The Outer Worlds 2 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Jetzt verfügbar – Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Jetzt verfügbar – Pacific Drive (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- 5. November – Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Premium
- 6. November – Egging On (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 6. November – Whiskerwood (PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 7. November – Voidtrain (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- 11. November – Great God Grove (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- 11. November – Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- 11. November – Pigeon Simulator (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. November – Relic Hunters Legend (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- 12. November – Winter Burrow (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 14. November – Dead Static Drive (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 14. November – Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. November)
- Blacksmith Master (Game Preview) (Cloud, Konsole, PC)
- Football Manager 2024 (PC)
- Football Manager 2024 Console Edition (Cloud, Konsole, PC)
- Frostpunk (Cloud, Konsole, PC)
- Spirittea (Cloud, Konsole, PC)
- S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl (Cloud, Konsole, PC)
In-Game Vorteile
- Jetzt verfügbar – Superball: Unlock Heroes and More (Cloud, Konsole, PC)
- Jetzt verfügbar – Sea of Thieves: Claim a celebratory Emote! (Cloud, Konsole, PC)
- 5. November – Smite 2: Get the Epic Seraph’s Bow Neith Skin (PC, Xbox Series X|S)
DLC / Game Updates
- Jetzt verfügbar – Age of Empires IV: Dynasties of the East
- Jetzt verfügbar – Lost in Random: The Eternal Die Wager’s Gauntlet Update
- 6. November – Stellaris: Console Edition – Xbox Series X|S Update
Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!
