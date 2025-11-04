Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im November 2025

Auch im November 2025 gibt es wieder neue Inhalte für den Xbox Game Pass auf PC und Microsoft-Konsolen. In der ersten Hälfte des Monats wird es über 12 Spiele geben. Hier die komplette Übersicht:

Bald im Xbox Game Pass

Jetzt verfügbar – Keeper (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Jetzt verfügbar – The Outer Worlds 2 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Jetzt verfügbar – Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Jetzt verfügbar – Pacific Drive (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium 5. November – Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Premium 6. November – Egging On (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 6. November – Whiskerwood (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 7. November – Voidtrain (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium 11. November – Great God Grove (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium 11. November – Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium 11. November – Pigeon Simulator (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 12. November – Relic Hunters Legend (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium 12. November – Winter Burrow (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 14. November – Dead Static Drive (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 14. November – Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Konsole, PC)

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. November)

Blacksmith Master (Game Preview) (Cloud, Konsole, PC)

Football Manager 2024 (PC)

Football Manager 2024 Console Edition (Cloud, Konsole, PC)

Frostpunk (Cloud, Konsole, PC)

Spirittea (Cloud, Konsole, PC)

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl (Cloud, Konsole, PC)

In-Game Vorteile

Jetzt verfügbar – Superball: Unlock Heroes and More (Cloud, Konsole, PC)

Jetzt verfügbar – Sea of Thieves: Claim a celebratory Emote! (Cloud, Konsole, PC)

5. November – Smite 2: Get the Epic Seraph’s Bow Neith Skin (PC, Xbox Series X|S)

DLC / Game Updates

Jetzt verfügbar – Age of Empires IV: Dynasties of the East

Jetzt verfügbar – Lost in Random: The Eternal Die Wager’s Gauntlet Update

6. November – Stellaris: Console Edition – Xbox Series X|S Update

Quelle: Pressemitteilung