Bloodletter – Termin für die Early Access-Phase, neue Demo und Trailer

Der strategische Deck-Builder „Bloodletter“ hat jetzt von dem in Berlin ansässigen Entwickler Aldamami Games den Starttermin für die Early Access-Phase erhalten. Es wird aber nicht wie bisher angegeben im Januar 2026 los gehen, sondern am 31. März 2026.

Um die Wartezeit bis zum Launch der Early Access-Phase zu verkürzen, können interessierte Spieler eine neue Demo-Version des Spiels ausprobieren. Sie wurde vor kurzem auf Steam veröffentlicht und bietet verbesserte Grafiken und neue Features bietet, darunter Karten mit neuen Effekten, eine überarbeitete Lose-Bedingung und mehr. Die Patch Notes der Demo findet ihr hier: KLICK!

„Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein mit unseren Spielern zu teilen, und können es kaum erwarten, zu hören, was sie zu all den neuen Inhalten sagen“, sagt das Team von ALDAMAMI GAMES. „Das Feedback zur Demo war bisher unglaublich wertvoll, und wir konnten bereits einige großartige Änderungen umsetzen. Wir freuen uns darauf, noch mehr von unseren Spielern zu hören und das Spiel weiter zu verbessern!“

„Bloodletter“ wurde von Tarotkarten sowie von mittelalterlichen Heilmethoden und Aberglauben der damaligen Zeit inspiriert. Spieler erstellen ein einzigartiges Kartendeck, um die Körper und Seelen der Dorfbewohner vor den Angriffen dunkler Entitäten zu schützen, ihr Vertrauen zu gewinnen und die einzigartigen Fähigkeiten der Dorfbewohner zu nutzen, um die Heilmethoden zu verbessern.

Das Gameplay folgt einem Tag-/Nacht-Zyklus, bei dem jede Phase unterschiedliche Interaktionen bietet. Tagsüber heilen die Spieler die Dorfbewohner und verbessern ihre Karten. Nachts breitet die Entität ihren krankmachenden Einfluss aus, bevor der nächste Tag beginnt und der Kampf weitergeht.

Hier findet ihr das Spiel und die Demo auf Steam: KLICK!

BLOODLETTER - "A Village Plagued By Malignance" - Opening Cinematic

Quelle: Pressemitteilung