Gothic 1 Remake – „Making of“-Video Nr.5

Nach einer kleinen Pause präsentierten THQ Nordic und Entwicklerstudio Alkimia Interactive jetzt ein neues „Making of“-Video zu „Gothic 1 Remake“. Diese Episode dreht sich um die Spielwelt und wie die Entwickler sie zum Leben erwecken. Tiere, Bewohner und selbst die kleinsten Kreaturen folgen ihrem eigenen Rhythmus – ganz gleich, ob der Spieler zuschaut oder nicht.

Jede Region, jeder bekannte Ort und jeder Charakter wurden sorgfältig von Grund auf überarbeitet, immer mit den Hintergedanken, so nah wie möglich am Original zu bleiben – aber mit frischen Details und modernster Technik.

Bekannte Orte wie die Ruinen des alten Klosters oder der Turm von Xardas erstrahlen in völlig neuem Glanz. Wie schon im Original setzen die Entwickler darauf, eine Landschaft zu gestalten, die allein durch Orientierungspunkte und Atmosphäre intuitiv lesbar ist, in der man sich auch ohne Karte zurechtfindet.

Ein Highlight des neuen Making-ofs ist das überarbeitete Rüstungssystem: Statt nur zwischen leichter, mittlerer und schwerer Ausrüstung zu wählen, können die Spieler ihre Fraktionsrüstungen nun optisch anpassen und auch die Werte modifizieren. So erhält jedes Outfit einen ganz eigenen Charakter, bleibt aber klar der gewählten Fraktion treu. Außerdem zeigt das Video die neue Dialogkamera in Aktion, die die Gespräche lebendiger und cineastischer wirken lassen soll.

Das Remake von „Gothic“ ist derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X in Entwicklung und soll 2026 erscheinen. Hier findet ihr die Webseite des Spiels: KLICK! Die Steam-Seite (mit einer Demo-Version) gibt es hier: KLICK! Das Ganze ist auch auf GOG zu finden (siehe hier). Ein paar weitere Informationen über das „Remake“ gibt es auch bei uns (siehe hier).

Gothic 1 Remake | Making Of #05: Bringing the World to Life

Quelle: Pressemitteilung