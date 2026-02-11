Subnautica und Below Zero – Termin und Informationen zur Switch 2-Version

Das Open World Survival-Crafting-Spiel „Subnautica“ und der Nachfolger „Subnautica: Below Zero“ werden bereits nächste Woche für Nintendo Switch 2 erhältlich werden. Wie Unknown Worlds bekannt gab, erscheinen beide Titel am 17. Februar 2026, inklusive Verbesserungen in Sachen Grafik und Leistung, die speziell auf die neue Hardware zugeschnitten sind.

Beide Spiele wurden auf der Nintendo Switch 2 grafisch verbessert. Im Dock-Modus können Spieler die Tiefen des Planeten 4546B in einer Auflösung von 1440p erkunden, während der Handheld-Modus mit 1080p läuft. In beiden Modi unterstützen die Spiele flüssige 60 Bilder pro Sekunde und sollen eine reaktionsschnelle Steuerung, ein intensives Spielerlebnis und ein flüssiges Unterwassererlebnis bieten.

Die Nintendo Switch 2-Versionen verfügen außerdem über optimierte Steuerungen für den Joy-Con 2, die präzise Bewegungen, flüssige Erkundungen und eine verfeinerte Interaktion mit den weitläufigen Meeresumgebungen von „Subnautica“ ermöglichen.

Subnautica – Nintendo Switch 2-Upgrade-Paket

Unknown Worlds bestätigt außerdem ein kostenloses Upgrade für bestehende Spieler. Besitzer von „Subnautica“ oder „Subnautica: Below Zero“ auf der Nintendo Switch können das Nintendo Switch 2-Upgrade-Paket ohne zusätzliche Kosten über den Nintendo eShop herunterladen.

„Was Subnautica seit jeher so besonders macht, ist die Community – von den Geschichten, die die Spieler miteinander teilen, über die Entdeckungen, die sie machen, bis hin zu dem Gefühl des Staunens, das entsteht, wenn man gemeinsam eine unbekannte Welt erkundet“, sagt Michael Verrette, Produzent bei Unknown Worlds. „Mit der Veröffentlichung von Subnautica und Subnautica: Below Zero für Nintendo Switch 2 möchten wir neue Spieler in dieser Community willkommen heißen und langjährigen Fans die Möglichkeit geben, diese Welten auf eine neue, flüssige und noch immersivere Weise zu erleben.“

Quelle: Pressemitteilung