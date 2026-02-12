Killer Inn – Trailer zum Start der Early Access-Phase

Wie angekündigt, ist heute das Multiplayer-Murder-Mystery-Actionspiel „Killer Inn“ in die Early Access-Phase auf Steam gegangen. Während es zum Start einen Trailer gibt, sollen in den nächsten Wochen weitere Inhalts-Updates für das Spiel selbst geben.

In dem Spiel folgen 24 Spieler der Einladung der geheimnisvollen Schattenorganisation Astra in ein abgelegenes Schloss – angelockt vom Versprechen unermesslicher Reichtümer. Ihnen werden zufällig und im Geheimen eine von zwei Rollen zugewiesen: Wölfe, deren Mission es ist, zu jagen und zu töten. Oder Lämmer, deren Aufgabe es ist, das Blutbad zu überleben, oder zu versuchen aus dem Schloss zu fliehen.

Es gilt jede Waffe, jedes Hilfsmittel und jeden Hinweis im Arsenal zu nutzen, um zu überleben und zu gewinnen. Die Mörder halten sich verborgen und Spieler müssen alles hinterfragen, selbst ihre engsten Verbündeten. Am Ende der Nacht müssen alle Teilnehmer*innen um ihr Überleben kämpfen und/oder aus dem Irrsinn entkommen.

Killer Inn – Features zum Early Access-Start

Spielbare Charaktere – im Verlauf des Spiels lassen sich insgesamt 27 Charaktere freischalten, jeweils mit zwei einzigartigen Fähigkeiten. Optional können Charaktere auch direkt per In‑Game‑Kauf freigeschaltet werden.

Vier Spielmodi Tutorial: Geführter Einstieg in die wichtigsten Regeln und Abläufe Training: Einzelspielermodus zum freien Erkunden der Karten und Steuerung Casual: Spannende Matches mit insgesamt 24 Spieler*innen Custom: Spiele mit ausgewählten Gruppen oder Freunden (empfohlen für 8-9 oder mehr Spieler*innen)

Karten – Zum Start stehen zwei Maps zur Verfügung: Lunum Wing und Solarium Wing

„Killer Inn“ wird von Tactic Studios entwickelt und von Square Enix in Zusammenarbeit mit TBS GAMES veröffentlicht. Die offizielle Homepage findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

KILLER INN ist jetzt im Early Access auf Steam verfügbar!

Quelle: Pressemitteilung