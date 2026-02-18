Replaced verschiebt sich auf April 2026

Sad Cat Studios und Thunderful haben eine kurzfristige Verschiebung des Veröffentlichungsdatums ihres Cyberpunk-Action-Platformers „Replaced“ bekannt gegeben. Der Titel sollte ursprünglich am 12. März erscheinen, wird nun aber erst im April 2026 veröffentlicht.

Nach Angaben der Entwickler wurde die Verschiebung bewusst beschlossen, um dem Spiel in der letzten Entwicklungsphase noch mehr Zeit für Feinschliff zu geben. Obwohl „Replaced“ inhaltlich fertiggestellt ist, habe sich in den abschließenden Arbeiten gezeigt, dass zusätzliche Wochen erforderlich sind, um Technik, Details und den eigenen Qualitätsanspruch vollständig zu erfüllen.

Des Weiteren betonen die Entwickler das Feedback auf die weiterhin verfügbare Demo hervor. Laut Sad Cat Studios haben Rückmeldungen aus der Community unmittelbar Einfluss auf die aktuellen Anpassungen genommen. Das Feedback zu Spielmechanik, Atmosphäre und technischer Umsetzung werden gezielt ausgewertet und in die Weiterentwicklung der Vollversion einbezogen.

Für das Team ist „REPLACED“ das erste eigene Projekt, an dem über mehrere Jahre gearbeitet wurde. Entsprechend emotional fällt auch der Dank an die Community aus, die das Studio seit der Ankündigung begleitet. Die Entwickler betonen, dass sie sich nun in den letzten Wochen der Produktion befinden und den zusätzlichen Zeitraum nutzen wollen, um ein rundes und ausgereiftes Spielerlebnis abzuliefern.

„Replaced“ erscheint für PC sowie Xbox Series X|S am 14. April 2026.

Quelle: Pressemitteilung