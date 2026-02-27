Pokémon Wind und Pokémon Welle – Neuer Trailer zeigt Region und Starter, Release 2027 bestätigt

Im Rahmen einer aktuellen „Pokémon Presents“-Ausgabe zum 30. Jubiläum des Franchise hat The Pokémon Company erste Spielszenen aus „Pokémon Wind“ und „Pokémon Welle“ vorgestellt. Beide Titel entstehen bei Game Freak und erscheinen exklusiv für die Nintendo Switch 2. Die beiden Spiele läuten gleichzeitig die 10. Generation der Hauptreihe ein.

Der Trailer gibt einen Ausblick auf eine neue Region, die von rauen Küsten, weitläufigen Inseln und einem offenen Ozean geprägt ist. Wind und Wasser spielen nicht nur optisch eine Rolle, sondern beeinflussen auch das Geschehen in der Spielwelt. Wilde Pokémon leben in unterschiedlichen Lebensräumen und reagieren auf ihre Umgebung. Im Verlauf eurer Reise stellt ihr euch Naturgewalten und nutzt die Fähigkeiten eurer Teammitglieder, um neue Gebiete zu erreichen.

Zu Beginn entscheidet ihr euch wie gewohnt für eines von drei Starter-Pokémon. Zur Auswahl stehen Braubel, ein Pflanzen-Pokémon mit quirligem Wesen, Pomfifi vom Typ Feuer, das als treuer Begleiter beschrieben wird, sowie das Wasser-Pokémon Gekkua, das mit einem kühlen Kopf agiert. Je nach Spielversion trägt eure Spielfigur zudem ein unterschiedliches Outfit. Im Video sind außerdem zwei Varianten von Pikachu zu sehen, die unter den Namen Windchu und Wellchu auftreten. Welche Bedeutung sie für die Handlung haben, ist derzeit noch offen.

„Pokémon Wind“ und „Pokémon Welle“ erscheinen 2027. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite von Pokémon.

Ein erster Blick auf Pokémon Wind und Pokémon Welle | Ankündigungstrailer

Quelle: The Pokémon Company / Nintendo