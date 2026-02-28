Minos – Overview-Video

„Minos“ ist ein Roguelike-Spiel mit Labyrinth-Bau-Mechanik. Als Spieler soll euch eine Mischung aus aus Strategie, Rätseln und Labyrinth-Konstruktion erwarten. Wie das Ganze ausschaut, soll das Overview-Video zeigen.

Im Video erfahrt ihr mehr über die Gruppen schatzsuchender Abenteurer, die in eurem Labyrinth herumschnüffeln werden, und wie ihr mit ihnen fertig werdet, wie ihr die Wände des Irrgartens selbst formt, um sie in die Irre zu führen, und warum ihr möglicherweise selbst die Kontrolle über den Minotaurus übernehmen und euch die Hände schmutzig machen müsst, falls diese Eindringlinge euch doch mal zu nahe kommen.

Publisher Devolver Digital und Entwicklerstudio Artificer wollen „Minos“ noch dieses Frühjahr für PC veröffentlichen. Derzeit gibt es auf Steam eine neue Demo-Version (siehe hier).

MINOS | Developer Overview Trailer | Coming Spring 2026

Quelle: Pressemitteilung