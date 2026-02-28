Die 2025 angekündigte Remastered-Version des Action-JRPGs „Tales of Berseria“ ist diese Woche für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. Passend präsentierten Bandai Namco Entertainment und Entwickler D.A.G Inc einen neuen Trailer. Die neue Version umfasst viele Qualitätsverbesserungen, darunter Zielmarkierungen, die Option, Zufallsbegegnungen auszuschalten sowie ein früherer Zugang zum Rangladen. Weiterhin sind DLC der Originalveröffentlichung enthalten, darunter Kostüme, Bonusgegenstände und andere Extras.

In „Tales of Berseria“, das erstmals 2017 in Europa erschien, wird die Geschichte von Velvet Crowe erzählt, die sich nach dem tragischen Tod ihres Bruders für immer verändert hat und auf einen Rachefeldzug gegen die Verantwortlichen begibt. Hin- und hergerissen zwischen der Person, die sie einst war, und der Wut, die sie nun antreibt, muss Velvet zusehen, ob sie an ihrer Menschlichkeit festhalten kann oder sich komplett der Rache hingibt.

Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

[Deutsch] Tales of Berseria Remastered – Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung