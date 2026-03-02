Warhammer 40,000: Boltgun 2 – Ein neuer Trailer

Publisher Big Fan Games und Entwicklungsstudio Auroch Digital präsentieren neue Szenen aus dem kommenden Retro-First-Person-Shooter „Warhammer 40,000: Boltgun 2“. Die Gameplay-Szenen bieten auch einen ersten Blick auf die Dämonen von Slaanesh und Death Guard.

„Warhammer 40,000: Boltgun 2“ knüpft direkt an die Ereignisse des ersten Spiels an und stürzt Spieler in eine verzweigte Einzelspieler-Kampagne, die das düstere „Warhammer 40K“-Universum mit Elementen eines Retro-FPS der 90er Jahre verbindet. Entscheidet euch für Ordensschwester Nyra Veyrath oder Ultramarine Malum Caedo, rüstet euch mit neuen Waffen aus und begebt euch auf die Mission zur Auslöschung der Häretiker im Namen des Imperators. Jeder Krieger verfügt über seine eigenen einzigartigen Waffen, Fähigkeiten und Spielstile.

Der Titel soll noch dieses Jahr für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Hier findet ihr den Old-School-Ego-Shooter auf Steam: KLICK!

Warhammer 40,000: Boltgun 2 - Slaanesh Reveal Official Trailer

Quelle: Pressemitteilung